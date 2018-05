Em 1938, São Paulo fez um apelo aos rivais a fim de diminuir crise financeira

SÃO PAULO - Três clubes da capital paulista decidem acatar um apelo feito pelo rival. O fato, nos dias atuais, parece impossível de acontecer. Há 76 anos, porém, Corinthians, Palestra Itália e Portuguesa aceitaram um convite do São Paulo e disputaram um torneio quadrangular cujo objetivo era ajudar financeiramente a equipe são-paulina. O episódio, que ficou conhecido como "Jogo das Barricas", foi lembrado pelo presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, nesta terça-feira, em resposta ao mandatário do São Paulo, Carlos Miguel Aidar.

No começo de julho de 1938, duas semanas depois do término da Copa do Mundo da França, uma crise financeira fez o São Paulo organizar a Taça Mündell Júnior (uma homenagem ao dirigente paulista Augusto Mündell Júnior).

"O São Paulo F.C faz um apelo aos sócios do Palestra, Corinthians e Portuguesa, para que coadjuvem a atitude esportista dos diretores, que colocaram seu quadros à disposição do São Paulo", diz um trecho da reportagem publicada pelo Estado no dia 1.º de julho de 1938.

A ideia do São Paulo, que havia sido fundado 31 meses antes, era que os torcedores dos times rivais pagassem meia-entrada para ter acesso ao Parque Antártica, local dos jogos - disputados todos no mesmo dia (domingo, 3 de julho).

Os espectadores tinham a opção de entrar sem pagar ingresso. Dessa forma, o apelo da diretoria do São Paulo tornou-se fundamental para a arrecadação. Os diretores do clube, segundo a reportagem, ficaram a postos em frente à entrada do estádio com "cartões de lembrança para todos que desejarem cooperar."

Os planos do São Paulo deram certo, apesar de o time ser derrotado por 3 a 0 pela Portuguesa. Na edição do dia 5 de julho de 1938, dois dias depois do Torneio, o Estado afirmou que o "clube tricolor estava satisfeito com o êxito financeiro de seu festival". De acordo com o texto, boa parte do estádio foi tomado pelos torcedores. A geral, por exemplo, estava lotada.

O sorteio dos confrontos ocorreu pouco antes das partidas. O Corinthians enfrentou o Palestra e passou à final pelo número de escanteios (2 a 0, após um empate sem gols). O time corintiano sagrou-se campeão após bater a Portuguesa por 2 a 1.

Nos meses seguintes, o São Paulo se reergueu e chegou ao vice-campeonato paulista daquele ano - o time ficou a dois pontos do Corinthians na tabela de classificação. Em abril de 1942, o São Paulo contratou Leônidas da Silva por 200 contos de réis, na transação mais cara do futebol sul-americano até então. O primeiro título estadual do clube seria conquistado no ano seguinte.