Real Madrid empata com Betis no primeiro tropeço de Zidane

Após sair atrás no marcador, o Real Madrid contou com um gol irregular para conseguir empatar o jogo por 1 a 1 contra o Betis, fora de casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. O primeiro tropeço do time sob o comando de Zinedine Zidane custou o distanciamento dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid.

Com o resultado, o time merengue chegou a 44 pontos, quatro atrás dos primeiros colocados, na terceira posição. O Barcelona ainda tem um jogo a menos e pode abrir a diferença para sete pontos. O Betis foi a 22 e fechou a rodada no 14.º lugar.

A partida começou difícil para o Real Madrid, pois logo aos seis minutos o Betis conseguiu abrir o placar. Após o zagueiro Pepe afastar mal uma bola, Alvaro Cejudo pegou de primeira pelo alto da entrada da área e mandou no ângulo para marcar um belo gol.

Atrás no marcador, os visitantes foram para cima, mas sofreram com a falta de pontaria. Aos 32 minutos, Cristiano Ronaldo tabelou com Benzema, saiu na cara do gol, mas mandou para fora de perna esquerda. No minuto seguinte, James Rodríguez cabeceou com perigo, mas pelo lado do gol. Já aos 36, Ronaldo chutou forte, mas à direita da meta.

Na segunda etapa, o Real Madrid aumentou a intensidade e, em duas jogadas de velocidade, conseguiu forçar cartões amarelos no Betis. Aos 13, Vargas puxou Modric, e aos 15, o brasileiro Petros matou contragolpe com falta em Isco. Pelo time merengue, o também brasileiro Danilo foi advertido aos 19 e logo foi substituído por Carvajal.

No seu primeiro lance no jogo, Carvajal recebeu passe de Marcelo dentro da área, mas mandou para fora. Após tantas oportunidades de gol desperdiçadas, o Real conseguiu empatar aos 25. Em posição duvidosa, James Rodríguez recebeu dentro da área puxando a marcação e tocou para Benzema, com o gol aberto, estufar as redes.

Os minutos finais do jogo foram de pura pressão do Real Madrid, mas novamente a falta de precisão nas finalizações deixaram o placar inalterado. Aos 47, o Betis ainda perdeu uma boa chance, com chute perigoso de Rubén Castro, mas a partida terminou sem um vencedor.

Com uma semana para treinar, o Betis volta a campo no próximo sábado, contra a Real Sociedad, fora de casa. Já o Real Madrid retoma a perseguição à ponta do Espanhol no domingo, quando recebe o Espanyol.

LA CORUÑA E VALENCIA TAMBÉM EMPATAM

Ainda neste domingo, em partida com equipes da parte intermediária da tabela, o La Coruña recebeu o Valencia e o placar também terminou em 1 a 1. Lucas Perez abriu o placar para os donos da casa e Alvaro Negredo empatou nos acréscimos.

O empate não interessava a nenhuma das equipes. Com 29 pontos, o La Coruña terminou a rodada na nona colocação. Já o Valencia foi a 25 pontos na 11.ª posição do Campeonato Espanhol.