Em 2008, foco de Muricy Ramalho é o título da Libertadores

Depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o técnico Muricy Ramalho tirou férias. No entanto, o comandante são-paulino já pensa no planejamento para a temporada 2008. E a principal meta será a disputa da Copa Libertadores. Veja também: São Paulo vende rede do Morumbi e lança bonecos de pelúcia "Meu pedido é o mesmo da torcida do São Paulo: Libertadores. Vamos trabalhar muito para conseguir o título desta competição, que é considerada a mais importante do continente", conta o técnico. Neste ano, o São Paulo fracassou em sua tentativa de conquistar o título sul-americano. O clube foi derrotado pelo Grêmio, nas oitavas-de-final, por 2 a 0 no Olímpico - no primeiro jogo, os são-paulinos venceram por apenas 1 a 0. Sobre as férias, Muricy, que ficará entre o interior e o litoral de São Paulo, conta que não quer badalação. "Quero paz, descanso, praia, casa de campo, sol e cerveja. Quero sossego. Vou aproveitar muito a minha família e descansar bastante". O São Paulo volta a jogar só no dia 16 de outubro, pelo Campeonato Paulista, quando enfrenta o Guaratinguetá, fora de casa.