'Em 2017 vamos retomar o caminho das vitórias', promete goleiro do Cruzeiro

Depois de ser bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, o Cruzeiro não conseguiu se manter no topo. Em 2016, chegou a passar boa parte do Brasileirão brigando contra ser rebaixado. Em 12.º lugar, o clube mineiro conseguiu vaga na Copa Sul-Americana. Agora, quer um 2017 melhor.

"Foi um ano em que tive a maior sequência de jogos na minha carreira. Foi muito importante para mostrar meu trabalho, um ano muito bom para mim. Tenho certeza que ano que vem vamos retomar o caminho de vitórias e conquistas", destacou o goleiro Rafael.

No clube desde 2002, ele fez sua estreia no profissional do Cruzeiro em 2008, mas só em 2016 teve uma boa sequência de jogos, uma vez que Fábio se machucou. No total, fez 17 jogos no Brasileirão e outros seis na Copa do Brasil.

O momento, porém, é de descansar. "Nas férias é hora de viajar, ficar com a família, dar uma recarregada nas baterias para voltarmos com tudo na pré-temporada. O calendário é muito apertado. Sabemos que desde o início do ano teremos jogos importantes. Temos que nos preparar bem para jogarmos o ano inteiro em alto nível", projetou.