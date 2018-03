Em 4 meses, Picerni já teve 29 titulares Todos tentam explicar os motivos da má fase técnica do time do Palmeiras. Essas explicações vão desde a permanência do presidente Mustafá Contursi à frente do clube até à suposta ?ruindade? dos jogadores. Há, porém, um outro fator que passou despercebido dos analistas. Desde o primeiro jogo oficial, sob o comando de Jair Picerni, dia 26 de janeiro, contra o Mogi Mirim, pelo Campeonato Paulista (vitória de 2 a 1), passaram pelo time, como titulares, 29 jogadores ? 31, se realmente ocorrerem hoje as estréias do zagueiro Daniel e do meia Diego Souza. Ou seja, Jair Picerni experimentou quase três times em quatro meses. Leia mais no Estadão