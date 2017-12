Em 45 minutos, Atlético-MG goleia o Figueirense no Mineirão

Sem dificuldades, o Atlético-MG goleou o Figueirense por 4 a 1, no neste domingo, no Mineirão, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi o primeiro do técnico Zetti diante da torcida alvinegra desde que assumiu o comando do time mineiro. Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Atlético soma agora 11 pontos, e subiu da oitava para a quarta colocação no campeonato. O Figueirense permanece com nove pontos. Nos primeiros 45 minutos, o time da casa dominou amplamente, não deu espaços ao adversário e matou o jogo ao fazer 3 a 0. Aos 15 minutos, o meia Danilinho recebeu na entrada da área e tocou no canto esquerdo. Em contra-ataque, o atacante Éder Luís ampliou, quatro minutos depois. O terceiro gol atleticano nasceu de uma jogada individual do meia Marcinho, que tentou assistir Éder Luís. Ao tentar cortar, o lateral Diogo, do Figueirense, marcou contra, aos 32 minutos. Na etapa final, a equipe de Santa Catarina melhorou e conseguiu descontar aos 17 minutos, com Fernandes. Mas o Atlético respondeu aos 25 minutos. Depois de marcar o gol da vitória sobre o São Paulo, na quinta rodada, em sua estréia como profissional, o atacante Paulo Henrique - que entrou no lugar de Galvão - voltou a balançar as redes. Ele recebeu do volante Bilu e tocou na saída do goleiro Wilson: 4 a 1. ATLÉTICO MINEIRO 4 x 1 FIGUEIRENSE Atlético-MG - Diego; Coelho, Marcos, Lima e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho (Tchô); Éder Luís (Lúcio) e Galvão (Paulo Henrique). Técnico: Zetti. Figueirense - Wilson; Felipe Santana (Carlinhos), Chicão e Vinícius (Peter); Diogo, Henrique, Cleiton Xavier, Adriano Gabiru (Fernandes) e André Santos ; Victor Simões e Jean Carlos. Técnico: Mário Sérgio. Gols - Danilinho, aos 15; Éder Luís, aos 19, e Diogo (contra), aos 32 minutos do primeiro tempo; Fernandes, aos 17, e Paulo Henrique, aos 25 minutos do segundo. Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS). Público - 15.554 pagantes. Renda - R$ 202.856,50. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).