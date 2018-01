Em adeus, Ceará diz entender diretoria do Cruzeiro e veta defender Atlético-MG

Reserva de Mayke e brigando por posição também com o jovem Fabiano, contratado no início da temporada junto à Chapecoense, Ceará disse entender a decisão da diretoria. "Se estivesse no lugar dos dirigentes, faria a mesma coisa. O Cruzeiro tem três laterais de excelente qualidade, os outros dois bem mais jovens que eu, com potencial maravilhoso", comentou o veterano em entrevista coletiva.

Com três filhos em idade escolar, Ceará gostaria de ficar em Belo Horizonte, uma vez que está adaptado à cidade. De cara, entretanto, ele descarta jogar no Atlético. "A gente não pode descartar nenhum tipo de situação. Uma única coisa que descarto é jogar no maior rival do Cruzeiro, mas não descarto nenhum tipo de situação", explicou. O América-MG, que conquistou o acesso na Série B, estaria interessado no jogador.