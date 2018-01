Em alerta, Lusa tenta parar Romário Improvisar um volante na defesa, dar oportunidade a um garoto recém-promovido dos juniores ou colocar um jogador que não agrada? Esta é a grande dúvida do técnico Valdyr Espinosa, da Portuguesa, para substituir o suspenso Rogério Pinheiro na partida de sábado diante do Vasco, em São Januário, pela oitava rodada do Torneio Rio-São Paulo. A dor de cabeça do treinador tem um significado, o rival conta com o atacante Romário. O volante e capitão Élson, de 33 anos, deve ganhar a preferência do treinador, pois é mais experiente. "É uma possibilidade", despista Espinosa, garantindo definir o companheiro de Vinícius, nesta sexta-feira. Júnior, de 21 anos, campeão da Taça São Paulo de Juniores também desperta a simpatia do técnico. "Vamos observá-lo. Ele tem qualidades, mas quero analisar seu rendimento no time principal." Élvis, titular no Campeonato Brasileiro de 2001 é outro que disputa a vaga. Mas ainda não agradou ao treinador. Em seu último jogo contra o time carioca marcou Romário e na oportunidade, a Lusa venceu por 5 a 4, no Canindé, mas o zagueiro não conseguiu parar o atacante, autor de 2 gols.