Em alta, Palmeiras encara o Atlético-PR para se manter no G-4

Em clima de lua de mel com sua torcida, o Palmeiras recebe o Atlético-PR, no Allianz Parque, às 11h, neste domingo, com tudo conspirando para que seja mais um dia de festa e grande atuação do time alviverde. Os principais jogadores estarão à disposição, os torcedores podem quebrar recorde de público na arena e o time tem tudo para se firmar no G-4 e se distanciar de um concorrente direto.

O Palmeiras começa a rodada na terceira colocação com 28 pontos, três a mais que o Atlético-PR. As vitórias de Atlético-MG e Corinthians no meio da semana fizeram o Alviverde se distanciar um pouco dos líderes, mas nada que cause preocupação entre os atletas.

"A ansiedade em chegarmos a liderança existe, mas o mais importante é que consigamos estar no topo na última rodada. Além disso, estamos jogando bem e isso dá confiança para entender que a liderança será algo que acontecerá naturalmente", disse o goleiro Fernando Prass.

A evolução da equipe é evidente e faz com que realmente a confiança seja muito grande no clube. Na última rodada, diante do Vasco, a equipe fez uma de suas melhores atuações sob o comando do técnico Marcelo Oliveira. “Fiquei muito satisfeito com o equilíbrio entre a defesa e ataque. É um processo de crescimento e tem coisa de todos”, disse o treinador.

Se depender de força da torcida, a vitória é certa. Na quinta-feira já tinham sido vendidos todos os ingressos destinados aos palmeirenses antes mesmo de chegar nas bilheterias - as vendas aconteceram pela internet. O Palmeiras não divulga o número de ingressos colocados à venda, mas existe a possibilidade de bater o maior público registrado na arena, que é de 39.479 pagantes, na decisão do Paulista, contra o Santos.

Em relação ao time, Marcelo Oliveira mantém a base dos últimos jogos. A novidade é o retorno do zagueiro Leandro Almeida, que cumpriu suspensão na última rodada.

O atacante Alecsandro também está de volta. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o afastou dos gramados por pouco mais de um mês, ele ficará no banco de reservas ao lado de Lucas Barrios.

WALTER FORA

O atacante Walter continua se recuperando de dores na coxa e está fora da partida. Em relação ao time que derrotou o Avaí, a única novidade é a entrada de Matheus Ribeiro no lugar de Eduardo, suspenso.

FICHA TÉCNICA:

Palmeiras: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Leandro Almeida e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Rafael Marques e Dudu; Leandro Pereira

Técnico: Marcelo Oliveira

Atlético-PR: Weverton; Matheus Ribeiro, Christián Vilches, Kadu e Sidcley; Otávio, Hernani, Bruno Mota e Marcos Guilherme; Nikão e Crysan

Técnico: Paulo Mendes

JUIZ: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

LOCAL: Allianz Parque

HORA: 11h