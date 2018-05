Em alta, Cruzeiro estreia na Copa do Brasil tentando encaminhar vaga em Curitiba

O Cruzeiro é a última equipe a estrear na Copa do Brasil deste ano. Atual campeão, o time mineiro entra no torneio apenas nas oitavas de final porque está também na Copa Libertadores. E a defesa do título começa diante do Atlético Paranaense nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h45.

As duas equipes chegam para o confronto em momentos bem diferentes. Depois de um ótimo início de temporada, o Atlético-PR acumula seis partidas consecutivas sem vencer e vem de três derrotas nas últimas três partidas. Já o Cruzeiro superou o pior momento na temporada, após a conquista do título mineiro, e está em alta.

Depois do início complicado no Campeonato Brasileiro, com três partidas sem vencer, o time celeste vem de triunfos consecutivos sobre Botafogo e Sport. Na Libertadores, goleou a Universidad do Chile, por 7 a 0, e o Vasco, por 4 a 0, praticamente garantindo vaga nas oitavas de final do torneio.

Boa parte dos méritos por esta fase passa pelos pés de dois "selecionáveis". Finalmente recuperado de graves problemas físicos, o zagueiro Dedé reassumiu a titularidade na defesa cruzeirense, voltou a exibir o ótimo futebol que lhe é característico e foi até lembrado pelo técnico Tite como um dos nomes na lista de suplentes da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia.

Já no meio de campo, quem vem brilhando é o meia Arrascaeta. Nas últimas quatro partidas em que atuou, ele marcou dois gols e deu duas assistências. Este desempenho fez com que o técnico Óscar Tabárez o colocasse na lista de 26 jogadores pré-convocados para a seleção do Uruguai no Mundial.

O crescimento de Arrascaeta também coincide com o momento físico complicado de Thiago Neves. Depois de deixar o treino do Cruzeiro mais cedo na última segunda-feira, novamente sentindo dores na panturrilha esquerda, o meia sequer viajou com a delegação celeste e será desfalque em Curitiba. Robinho deverá ocupar seu lugar mais uma vez.

Desta forma, a tendência é que o técnico Mano Menezes escale o Cruzeiro com a mesma formação que venceu o Sport por 2 a 0 no último domingo. A equipe deve ter: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Arrascaeta e Rafinha; Sassá.