Em alta no Fluminense, Sornoza se vê como melhor jogador do Brasil

Um dos motivos do crescimento do Fluminense após a Taça Guanabara, o meia Junior Sornoza vive grande fase. Em alta e um dos homens de confiança de Abel Braga, o equatoriano reconheceu o ótimo momento que atravessa e foi além, ao se considerar o melhor jogador em atividade no Brasil no momento.

Em entrevista ao canal Fox Sports nesta sexta-feira, Sornoza foi questionado sobre quem seria o destaque do futebol brasileiro na atualidade. Sem falsa modéstia, o equatoriano foi curto e grosso ao responder: "Eu".

Exagero ou não, Sornoza tem sido um dos responsáveis pelo crescimento ofensivo do Fluminense e foi o destaque do empate por 0 a 0 com o Vasco, na última quarta-feira, pela Taça Rio. Se o equatoriano vive bom momento, o time tricolor também vem crescendo e tem sonhos ambiciosos para a temporada.

"Temos que pensar no Brasileirão. É complicado para nós, porque não somos uma equipe que não tem 30, 40 jogadores. Estamos melhorando a cada dia para conseguir uma vaga na Libertadores. É o que queremos: conquistar um lugar na Libertadores", projetou.

Nesta sexta-feira, Sornoza e seus companheiros de Fluminense realizaram um circuito físico no CT da Barra, antes de complementar o trabalho em campo. O time tricolor encara o Nova Iguaçu neste domingo, no Maracanã, e pode garantir a classificação às semifinais da Taça Rio em caso de vitória.