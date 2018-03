Em alta no São Paulo, Liziero se garante: 'Sei o peso de jogar no time principal'

Cria de Cotia, o volante Liziero foi chamado para a equipe principal do São Paulo numa sexta pelo interino André Jardine e, dois dias depois, estava em campo contra o Red Bull, na última rodada da fase de grupos do Paulistão. Rapidamente chamou atenção de Diego Aguirre, treinador que estava chegando, e estava nos duelos contra CRB (3 a o), São Caetano (0 a 1, na ida) e foi titular na volta (2 a 0).

Enquanto vai ganhando a confiança da nova comissão técnica, o jovem vai ganhando experiência com a equipe principal. "Sei o peso dos jogos no time principal, mas desde o final do ano passado já tenho encarado uma série de decisões na base. O São Paulo sempre chega longe nas competições da base e briga pelos títulos, então isso nos deixa acostumados aos grandes jogos.”

O lateral-esquerdo de origem afirma ter sentido as diferenças para se adaptar à equipe profissional. “Claro que senti algumas diferenças entre o Sub-20 e o principal, mas estava focado para desenvolver o meu trabalho e ajudar da melhor maneira possível. Foi tudo muito rápido: cheguei na sexta, e já joguei no domingo. Mas os meus novos companheiros me passaram tranquilidade e coloquei em prática tudo que foi desenvolvido na base."

Melhor jogador da Copa São Paulo deste ano, em que o São Paulo terminou no vice-campeonato ao cair para o Flamengo na final por 1 a 0, Liziero diz estar motivado para mostrar seu futebol agora como profissional.

"Sou tranquilo e não deixo deslumbrar, porque sei que ainda tem muito pela frente. Conquistei títulos na base, mas agora é uma nova história. Por isso, preciso mostrar o meu futebol”, avaliou. "Quero evoluir ainda mais e aprender com os mais experientes. Felizmente foram muitas novidades em pouco tempo, mas já estou preparado para encarar os próximos desafios."