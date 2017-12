Em alta, Palmeiras vence mais uma A competência do técnico Emerson Leão é incontestável. Mas que a sorte está do lado do treinador nestes dez primeiros jogos invicto no comando do time do Palmeiras também não se pode discutir. Nesta quarta-feira, no Palestra Itália, Michael, um meia que há três semanas não imaginava ser titular e atua improvisado na lateral-esquerda, e o atacante Washington, que entrou só no segundo tempo, marcaram os gols na vitória por 2 a 1 sobre o São Caetano. Agora, Leão soma cinco vitórias e cinco empates, o Palmeiras chega aos 35 pontos e se aproxima dos líderes. ?Nunca falei em contratação, falei em observação. Estou feliz pela invencibilidade, mas principalmente pela vitória. Em casa, sempre precisamos procurar o ataque. Como foi feito?, analisou Leão. O São Caetano entrou em campo com o estigma de complicar contra os grandes. O time do ABC, que venceu Corinthians e São Paulo, não se intimidou e foi ao ataque. Os primeiros 25 minutos foram eletrizantes. Marcinho acertou a trave de Silvio Luiz e teve outras duas boas chances. Pingo, Claudecir e Dimba forçaram Sergio a fazer boas defesas. Destaque para Marcinho Guerreiro, que a exemplo do que fez com Felipe, do Fluminense, no domingo, marcou o veterano Edílson individualmente e sem violência. Os gols que deveriam ter saído no primeiro tempo vieram no segundo. No primeiro do Palmeiras, o garoto Cláudio, de 16 anos, fez grande jogada pela direita e a bola encontrou Michael, que bateu forte. O segundo começou com Pedrinho, que correu de uma área à outra para servir Marcinho. A finalização acertou a trave e no rebote Washington ? que entrou no lugar de Warley, machucado ? tocou de cabeça. O São Caetano poderia ter diminuído, mas a boa fase palmeirense é forte. Gamarra salvou e Sérgio fez duas boas defesas. Sua atuação só não foi perfeita, pois, no fim do jogo, falhou no gol de Triguinho. Sábado, o Palmeiras joga em Brasília. O São Caetano recebe o Goiás.