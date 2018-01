Em Americana, um classico regional Rio Branco e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira lutando por pontos importantes dentro do Grupo 1 do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h30, no Estádio Décio Vitta, em Americana, válido pela quinta rodada da competição. O clássico regional será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. O Rio Branco, quarto colocado com cinco pontos, encara essa partida como sendo a primeira do returno do Paulista. O técnico Ademir Fonseca disse que se o time conquistar as duas vitórias em casa que restam - contra Guarani e Palmeiras - a vaga na segunda fase está garantida. Para essa partida o treinador adota novamente o esquema 4-3-3 e promove a entrada do atacante Marcelo Carioca no lugar de Ademir, suspenso. Ao contrário do Rio Branco, o Guarani, vice-líder com seis pontos, vai jogar na retranca. O técnico Giba fará quatro mudanças no time titular e vai reforçar mais o setor defensivo que está desfalcado. O goleiro Jean e o zagueiro Paulão, suspensos, darão s eus lugares para Edervan e Juninho, respectivamente. No meio-campo, o volante Erick ganha a vaga de Reinaldo, enquanto Esquerdinha entra no lugar de Alexandre.