Em amistoso na Austrália, goleiro se destaca e Atlético de Madrid bate Tottenham

Atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Atlético de Madrid segue invicto em sua pré-temporada. Nesta sexta-feira, a invencibilidade tem de ser creditada ao goleiro Oblak, responsável por grandes defesas na vitória por 1 a 0 sobre o Tottenham, vice-campeão inglês, em amistoso realizado na cidade de Melbourne, na Austrália.

O jogo fez parte da International Champions Cup, um torneio amistoso que é disputado pelos principais clubes da Europa em três países - Estados Unidos, China e Austrália. Na Oceania, três partidas foram jogadas - duas com a Juventus, da Itália, que empatou com o Melbourne Victory e derrotou o Tottenham e a desta sexta-feira.

Em campo, o zagueiro uruguaio Diego Godín marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid, aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o goleiro Oblak se destacou com belas defesas, sendo a mais impressionante em um chute à queima-roupa de Janssen, aos 24 minutos. Na sequência, ele ainda espalmou uma cobrança de falta do atacante holandês.

O resultado marcou a segunda vitória do Atlético de Madri nesta pré-temporada. Antes da viagem à Austrália, a equipe havia vencido o Numancia por 2 a 0, na Espanha. O time segue no país da Oceania para encarar o Melboune Victory, em Geelong, neste domingo. Depois, retorna a Madri para realizar treinamentos e no dia 6 de agosto, um sábado, enfrenta o Galatasaray, em Istambul, na Turquia.

Já o Tottenham, após duas derrotas na Austrália, volta para a Europa. No último amistoso antes da estreia no Campeonato Inglês, o time enfrentará a Internazionale, no dia 6, na Suécia.