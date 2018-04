Em amistoso, PSG derrota a Internazionale por 1 a 0

Em um jogo festivo e com amplos interesses comerciais, marcando a intertemporada da maioria dos clubes europeus neste período de festas de fim de ano - apenas no Reino Unido (Inglaterra e Escócia), na Bélgica, em Portugal e na Turquia há partidas oficiais -, Paris Saint-Germain e Internazionale se enfrentaram nesta terça-feira em Marrakesh, no Marrocos. No mesmo estádio, o Grand Stade, que teve recentemente a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o time francês venceu por 1 a 0.

Em campo, o gol do Paris Saint-Germain foi marcado pelo meia francês Cabaye, aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando dentro da área um cruzamento rasteiro pelo lado direito. Mas a grande quantidade de jogadores brasileiros chamou a atenção. No clube de Paris, são seis no total: os zagueiros Thiago Silva, David Luiz e Marquinhos, o lateral-esquerdo Maxwell, o atacante Lucas e o volante (naturalizado italiano) Thiago Motta. No time italiano, outros quatro: o zagueiro Juan, o lateral-direito Jonathan, o lateral-esquerdo Dodô e o volante Hernanes.

De volta à Europa, o Paris Saint-Germain se prepara para a segunda metade da temporada. Na próxima segunda, jogará fora de casa contra o Montpellier, em sua estreia na Copa da França. Pelo Campeonato Francês, em que está em terceiro lugar, enfrenta o Bastia no dia 10 de janeiro, também como visitante.

Já a Internazionale busca a recuperação na Itália. Na próxima terça, pela 17.ª rodada do Campeonato Italiano, jogará contra a líder Juventus, em Turim. O time ocupa a modesta 11.ª colocação, com 21 pontos.