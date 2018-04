Em amistoso, PSG derrota Real Madrid nos Estados Unidos; Thiago Silva se lesiona

Como acontece nos últimos anos, os clubes europeus saem de seus países de origem para realizarem as suas pré-temporadas. Em um torneio amistoso chamado International Champions Cup - que tem jogos na China, na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos -, Real Madrid e Paris Saint-Germain se enfrentaram nesta quarta-feira na cidade de Columbus, no estado do Ohio, em solo norte-americano. Em campo, vitória da equipe francesa por 3 a 1.

Em seu terceiro jogo amistoso nesta pré-temporada - anteriormente bateu West Bromwich, da Inglaterra, e Internazionale -, o Paris Saint-Germain mostrou mais desenvoltura em campo do que o rival, que fez apenas a sua primeira partida e ainda não conta com jogadores que chegaram às fases final da Eurocopa - casos do português Cristiano Ronaldo e do galês Gareth Bale.

Assim, logo no início, o Paris Saint-Germain saiu na frente no placar com um belo gol do francês Ikoné, de apenas 18 anos, que disparou da intermediária, limpou seis jogadores, com direito a um belo drible em Marcelo, e mandou a bola nas redes.

Pouco tempo depois, aos 10 minutos, o zagueiro brasileiro Thiago Silva - cotado para voltar à seleção brasileira agora comandada pelo técnico Tite - cometeu uma falta no atacante Jesé e sentiu uma lesão. Foi substituído por Meunier, que marcou os outros dois gols do Paris Saint-Germain. Um após vacilo da zaga, que falhou na saída de bola. O outro em um rebote do goleiro Casilla dentro da área.

Ainda no primeiro tempo, o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo descontou para o Real Madrid em uma cobrança de pênalti. No segundo tempo, como é normal na pré-temporada, o ritmo de jogo caiu um pouco e a vitória do Paris Saint-Germain foi confirmada.

Ambos continuam nos Estados Unidos nesta pré-temporada. Neste sábado, o Real Madrid enfrentará o Chelsea, em Detroit, no estado de Michigan. No mesmo dia, em Carson, no estado da Califórnia, o Paris Saint-Germain jogará contra o Leicester City, surpreendente campeão inglês.

OUTROS JOGOS - Também em solo norte-americano, mais duas partidas amistosas foram realizadas nesta quarta-feira. Com um gol do lateral-esquerdo japonês Nagatomo, a Internazionale empatou por 1 a 1 com o Independiente, da Argentina. E, na Flórida, o Orlando City, time dos brasileiros Kaká e Júlio Baptista, perdeu para o Stoke City, da Inglaterra, por 2 a 1.