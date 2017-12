Em amistoso, Togo goleia equipe semiprofissional alemã Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho, a seleção do Togo goleou nesta terça-feira a equipe semiprofissional da cidade de Wangen Im Allgau por 4 a 0. Contando com a fragilidade do adversário, os togoleses marcaram três gols no primeiro tempo. O primeiro saiu aos 34 minutos, com o atacante Emmanuel Adebayor. Um minuto depois, o volante Thomas Dossevi fez o segundo. Já o terceiro saiu aos 38, com o meia Mohamed Kader. O quarto gol do Togo aconteceu no segundo tempo, aos 23 minutos, com o meia Yao Senaya. "Estou satisfeito com o desempenho da equipe, que fez um bom trabalho. Acredito que nós temos uma grande chance de vencer a Coréia na estréia do Mundial", explicou o técnico da seleção, o alemão Otto Pfister. A estréia contra a Coréia acontecerá no dia 13 de junho, em Frankfurt. Os outros adversários de Togo no Mundial serão a Suíça e a França.