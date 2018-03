Em anúncio de jornal, Ibrahimovic confirma acerto com Los Angeles Galaxy

Um dia depois de rescindir seu contrato com o Manchester United, o atacante Zlatan Ibrahimovic confirmou seu acerto com o Los Angeles Galaxy de forma inusitada, nesta sexta-feira. O sueco comunicou sua chegada ao clube norte-americano em um anúncio de página inteira publicado no jornal Los Angeles Times.

O anúncio, discreto apesar do tamanho, traz apenas uma mensagem em inglês: "Dear Los Angeles, You're welcome" ("Querida Los Angeles, não tem de quê", em tradução livre), sobre um fundo cinza. Na parte inferior da página, há o escudo do clube americano à direita e o nome de Ibrahimovic, com sua assinatura, à esquerda.

A confirmação através de um anúncio surpreende também porque o Los Angeles Galaxy ainda não oficializou a contratação, o que deve acontecer somente no fim de semana. O acerto entre as duas partes já era esperado desde segunda-feira, quando surgiram rumores sobre a saída do sueco do Manchester United.

Como ainda não é oficial, não há informações confirmadas sobre o tempo de contrato. Mas a imprensa europeia estima um acordo de duas temporadas. O atacante de 36 anos deixou o clube inglês na quinta ao rescindir seu contrato de forma amigável.

Ele deixa o Manchester United após duas temporadas. No total, disputou 53 partidas e marcou 29 gols. Um dos fatores que mais contribuiu para sua saída foi a lesão em abril de 2017, quando rompeu o ligamento cruzado anterior e posterior do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Ficou sete meses fora de atividade e na volta pouco atuou.

Em Los Angeles, Ibrahimovic é considerado a maior aposta do Galaxy desde a contratação de David Beckham, em 2007. "Este cara transcende o esporte", disse ao Los Angeles Times o ex-zagueiro americano Alexi Lalas, ex-jogador e ex-dirigente do Galaxy, mais famoso por sua participação na Copa do Mundo pela seleção norte-americana.