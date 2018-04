Em apresentação, Bruninho e Val festejam oportunidade no Flamengo

RIO - O volante Val e o meia-atacante Bruninho foram apresentados nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, no Rio, como novos reforços do Flamengo para esta temporada. O primeiro deles estava atuando no Mogi Mirim, enquanto o segundo defendeu o Atlético Sorocaba nesta edição do Campeonato Paulista.

Os dois atletas festejaram a chance que terão de vestir a camisa de um dos clubes mais importantes do Brasil. "Sou torcedor do Flamengo e meu sonho está sendo realizado. Sou acostumado a jogar em estádio lotado e, na minha estreia, espero ver a casa cheia. Torcida pode esperar sempre o melhor de mim dentro de campo", assegurou o confiante Val.

Bruninho, por sua vez, projetou até o sonho de chegar à seleção brasileira no futuro caso consiga ter uma boa sequência em campo com a camisa flamenguista. "Flamengo é time grande, a torcida é maravilhosa e pensei grande quando aceitei vir para cá. Pode ser um caminho até para chegar à seleção do Brasil. Adorei a camisa rubro-negra, combinou comigo e não vou tirar mais do corpo", brincou.

Depois de ajudar o Mogi Mirim a ir até a semifinal deste Paulistão, Val acabou assinando um contrato de dois anos com o Flamengo. Já Bruninho, autor de seis gols pelo Atlético Sorocaba na competição, teve 50% dos seus direitos federativos comprados pelo clube carioca e assinou um compromisso de três temporadas.

Juntos, Val e Bruninho esperam ajudar o Flamengo a seguir indo mais longe na Copa do Brasil e a começar bem a sua campanha neste Campeonato Brasileiro, cuja estreia da equipe será no próximo dia 26 de maio, contra o Santos, no Estádio Nacional de Brasília.