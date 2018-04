Em apresentação oficial, Montillo minimiza comparações com Ganso

SANTOS - Principal contratação do Santos para a temporada 2013, o meia Montillo chega ao clube com a responsabilidade de acabar com a lacuna deixada pela saída do meia Paulo Henrique Ganso, vendido ao São Paulo no segundo semestre de 2012. O argentino garantiu que não teme as comparações com Ganso, ressaltou que possui estilo diferente ao do ex-santista e lembrou que passou por situação parecida no Cruzeiro.

"Isso pode ser ruim, mas não se pode fugir disso. Ele foi o melhor 10 do Santos nos últimos anos. Eu chego para fazer meu trabalho. Somos diferentes, ele é um jogador mais pensante. Nem ele é melhor, nem eu pior. O Ganso já foi embora, conseguiu coisas importantes aqui. Agora é a minha vez. Ele é ótimo, acima da média, mas agora está em outro time. Quero deixar as comparações de lado. No Cruzeiro também tive isso, com o Alex", comentou.

Em 2010, Montillo foi contratado pelo Cruzeiro e conseguiu acabar com um problema recorrente no clube mineiro desde 2004, quando Alex deixou o time: a falta de um meia confiável. No Santos, o argentino deverá passar por desafio parecido, pois o clube ainda não encontrou um substituto para Ganso.

A esperada estreia de Montillo pelo Santos pode acontecer nesta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu, em amistoso contra o Grêmio Barueri. Três dias depois, no sábado, o time inicia a sua participação no Campeonato Paulista em partida contra o São Bernardo, fora de casa.

O argentino, porém, evitou confirmar se vai participar do amistoso. "Hoje fiz o primeiro treino com o grupo, ainda não sei se jogo na quarta, depende do treinador e do preparador físico. Ainda preciso trabalhar, porque tive um mês de férias", explicou.