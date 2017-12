Em apuros, Juventude recebe Atlético-MG O Juventude encara a partida contra o Atlético Mineiro, neste sábado às 17 horas, no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, como uma das principais da temporada. Se vencer a equipe caxiense, 19ª colocada no Campeonato Brasileiro com 47 pontos, dará um passo decisivo para se afastar da zona do rebaixamento. Durante a semana, o técnico do Juventude, José Luiz Plein trabalhou bastante a defesa em bolas altas, já que no domingo passado na derrota de 3 a 2 para o Paysandu, a equipe sofreu os gols em lances de cabeça. Outra preocupação era com o lateral-direito Mineiro e o volante Evandro, ambos com problemas de joelho. Mas como não sentiram nada no coletivo de quinta feira, devem começar a partida. No caso de algum problema de última hora, Camazzola e Leonardo Inácio são as alternativas. Para manter a rotina, Plein tem duas dúvidas: na lateral esquerda e no ataque. A equipe deve ser confirmada momentos antes da partida. Fora de campo a direção do Juventude tenta mobilizar a torcida de todas as formas. Até a tarde desta sexta feira o ingresso tinha desconto de 50% na compra antecipada, custando R$ 5,00. Existe a expectativa de cerca de 15 mil pessoas no estádio.