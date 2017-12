Em Atibaia, Santos tenta sair da crise Depois de mais um vexame no Campeonato Brasileiro, com a derrota por 4 a 0 para o Inter, a torcida perdeu a paciência com o time do Santos. Apesar de o jogo em São Caetano do Sul ter sido disputado com portões fechados, muitos torcedores foram ao Estádio Anacleto Campanella e chegaram a jogar ovos no ônibus do clube quando ele deixou o local. E, ainda sob o comando do técnico Nelsinho Baptista, o elenco santista seguiu na noite de domingo mesmo para a concentração em Atibaia, interior de São Paulo. Foi a segunda goleada seguida sofrida pelo Santos, depois dos 7 a 1 que levou do Corinthians na rodada anterior do Brasileiro. E, além disso, o time já soma 4 derrotas consecutivas, caindo para a 8ª posição do campeonato. Após o jogo de domingo, ainda em São Caetano do Sul, Nelsinho Baptista jogou a culpa da atual fase do time no seu antecessor, o técnico Gallo. ?Estou tentando consertar o que fizeram de errado aqui. Estou trabalhando com o que me deram. Quem passou por aqui deixou um trabalho horrível?, chegou a dizer ele. Também no vestiário do Estádio Anacleto Campanella, o diretor de futebol do Santos, Francisco Lopes, garantiu a permanência de Nelsinho Baptista no cargo. ?Falei com o presidente Marcelo Teixeira e não há intenção em trocar de técnico?, revelou o dirigente. O problema é que a crise no Santos parece não ter fim. O elenco está desanimado, depois da dispensa de alguns jogadores, o técnico Nelsinho Baptista não consegue fazer o time vencer - foram apenas 3 vitórias em 11 jogos sob seu comando - e a diretoria do clube parece mais preocupada com o futuro, pois continua correndo atrás de reforços para 2006. Nesse clima, o elenco santista seguiu direto de São Caetano do Sul para Atibaia, onde está concentrado desde a semana passada. E volta a treinar na tarde desta segunda-feira, já pensando numa maneira de sair da crise - a começar pelo jogo de quarta, contra o Paraná, no Pacaembu, novamente com portões fechados.