Em atividade fechada por Abel Braga, Fluminense goleia Bonsucesso em jogo-treino

Eliminado da Taça Guanabara e consequentemente sem jogo a disputar neste final de semana, o time do Fluminense trabalhou na manhã desta sexta-feira no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, no Rio, em atividade que serviu como preparação para o duelo que a equipe fará contra o Salgueiro, na próxima quinta, às 19h15, no Engenhão, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A atividade, fechada à imprensa pelo técnico Abel Braga, foi marcada por um jogo-treino contra o Bonsucesso, que foi goleado por 6 a 1, segundo informação do site oficial do clube das Laranjeiras.

O Fluminense está sem jogar desde o último sábado, quando venceu o Macaé por 1 a 0, em Duque de Caxias, mas acabou dando adeus à Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, cujo segundo finalista será conhecido neste sábado no clássico entre Flamengo e Botafogo, em Volta Redonda.

Desta forma, o elenco tricolor completará um total de 11 dias de preparação para o duelo contra o Salgueiro. No confronto estará em jogo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, na qual a partir deste ano os classificados são determinados por meio de uma única partida - diferentemente do estágio inicial, porém, agora não há vantagem do empate para o visitante e quem ganhar avança. No caso de empate após 90 minutos, a decisão vai para a disputa por pênaltis.