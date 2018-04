Em baixa, Borja e Pratto sonham com chance de redenção no clássico

O clássico deste domingo entre Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, vale como chance de recuperação para os dois times e também para os dois principais atacantes. O alviverde Borja e o tricolor Pratto estão sem marcar há mais de um mês e sofrem a pressão para honrar o investimento dos clubes nas suas contratações.

Trazido por R$ 33 milhões, o colombiano Borja virou reserva do Palmeiras nos últimos jogos, mas ganhou a vaga no time nos treinos desta semana. O técnico Cuca aposta na recuperação e no bom retrospecto dele contra o São Paulo – marcou quatro gols nos dois jogos em que atuou contra o Tricolor.

No ano passado, pela Copa Libertadores, o atacante estreou pelo Atlético Nacional com dois gols sobre o São Paulo, no Morumbi, quando começou a chamar a atenção de outros clubes pelo seu potencial.

Neste ano, porém, o jogador não marca há mais de dois meses e perdeu a vaga de titular para Willian e depois Deyverson. "Como o time está demorando para engrenar, todo mundo acaba sentido. O atacante é quem mais sofre quando o time não faz gols", explicou o lateral-direito Jean. O colombiano se cobra pela falta de gols e nos treinos tem sido um dos últimos a sair do gramado, pois procura aperfeiçoar as finalizações.

O argentino Pratto custou cerca de R$ 22 milhões ao São Paulo. Artilheiro do time na temporada ao lado de Gilberto com 12 gols, o atacante vem deixando a desejar e marcou pela última vez na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, há 40 dias.

Os atacantes titulares do São Paulo não balançam as redes há quatro jogos. A última vez foi na vitória sobre o Botafogo, quando Cueva marcou. A situação vem causando constrangimento no clube e obrigou Dorival Junior a intensificar o treino de finalizações.

"Estamos deixando de ganhar pontos importantes em razão de momentos em que faltam detalhes na hora de finalizar", disse o treinador. O argentino foi desfalque na última rodada, contra o Avaí, quando cumpriu suspensão. "Pratto é um grande jogador e não nos traz grandes preocupações por causa desse momento. É natural", afirmou Dorival.

Com o argentino em má fase, a esperança de gols passou a ser Hernanes, que se tornou a principal referência desde seu retorno. Ganhou a braçadeira de capitão, marcou cinco gols em cinco jogos e tem sido o principal articulador de jogadas.