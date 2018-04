Em 'baixa', Messi marca um gol por jogo na temporada 2013/2014

SÃO PAULO - Messi pouco foi visto em campo nesta temporada. O camisa 10 do Barcelona, que novamente concorre à Bola de Ouro da Fifa, jogou apenas 22 das 35 partidas que o time catalão fez na temporada 2013/2014. A efetividade do jogador quatro vezes melhor do mundo, porém, continua intacta. Ao marcar dois gols contra o Getafe nesta quarta-feira, Messi chegou a 22 e cravou a média de um gol por jogo desde julho do ano passado.

A marca é superior à alcançada nas primeiras sete temporadas do craque argentino como profissional - de 2005 a 2011. Nos anos seguintes, Messi fez 1,19 e 1,15 gol por partida, respectivamente. Em 2012, o argentino fez 82 gols em 69 jogos, superando o recorde de Gerd Müller na temporada 1972/1973.

O camisa 10 do Barcelona voltou a campo nesta quarta após nove rodadas longe do time. No dia 10 de novembro, contra o Betis, o jogador rompeu o tendão da coxa esquerda, na segunda contusão da temporada. No retorno, diante do torcedor do Barcelona, no Camp Nou, Messi, que entrou no lugar de Iniesta aos 18 minutos do segundo tempo, fez dois gols com o pé esquerdo - um aos 42, quase na marca do pênalti, outro quatro minutos depois, em velocidade, concluindo da entrada da área.

Após a grave contusão, o jogador viajou à Argentina, onde ocorreu a fase final da recuperação no seu país natal. Só voltou a Barcelona no começo do ano e logo se juntou aos jogadores do Barcelona nos treinamentos. No próximo sábado, o time catalão tem o Atlético de Madrid pela frente, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. As duas equipes estão empatadas na liderança do torneio, com 49 pontos. O técnico do Barcelona, Gerardo Martino, não confirmou a presença de Messi entre os titulares.

MESSI A CADA TEMPORADA

2004/2005

16 jogos, 4 gols (média: 0,25)

2005/2006

48 jogos, 21 gols (média: 0,44)

2006/2007

50 jogos, 23 gols (média: 0,46)

2007/2008

53 jogos, 20 gols (média: 0,38)

2008/2009

61 jogos, 41 gols (média: 0,67)

2009/2010

63 jogos, 49 gols (média: 0,78)

2010/2011

62 jogos, 55 gols (média: 0,89)

2011/2012

69 jogos, 82 gols (média: 1,19)

2012/2013

62 jogos, 71 gols (média: 1,15)

2013/2014

22 jogos, 22 gols (média: 1,00)

TOTAL

505 jogos, 387 gols (média: 0,77)