Em baixa, Ricardinho vai pegar o Bahia Ricardinho está escalado para a partida contra o Bahia nesta quarta-feira, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro . Ele treinou no time titular nesta segunda-feira, no coletivo, e para, Roberto Rojas isso serve como uma definição. ?Eu falei que poderia tanto jogar ele como outro qualquer. Só que, os que viram o treino, perceberam que ele esteve no time titular. Vai jogar.? O time terá três zagueiros, caso Jean não seja punido no julgamento desta terça no STJD. Ele foi expulso contra o Figueirense e pode pegar mais de um jogo. Hipótese que o zagueiro rejeita. ?Foi uma expulsão normal. Tinha recebido o cartão amarelo e fiz outra falta. Recebi outro amarelo e o vermelho. Não reclamei, não fiz confusão, virei as costas e saí do campo. Além disso, foi minha primeira expulsão no campeonato e no ano. Não vejo motivo para levar uma suspensão maior do que a automática.? Caso a previsão de Jean se confirme, o São Paulo terá um aumento na sua torcida contra o Bahia. ?Meus pais, meus irmãos e mais um monte de amigos vão ver o jogo. Serão umas quinze pessoas torcendo para nós?, diz Jean. Ele não atuou contra o Santos por estar cumprindo suspensão automática. Caso ocorra a suspensão de Jean, o São Paulo atuará com três volantes, com a inclusão de Alexandre no lugar de Carlos Alberto, suspenso por causa da expulsão contra o Santos, quando atropelou Robinho no final do primeiro tempo. Gustavo Nery continua de fora. Voltará contra o Corinthians, domingo. Nesta terça-feira, será definido o adversário do São Paulo na próxima fase da Copa Sul-Americana. O San Lorenzo, da Argentina, receberá o The Strongest, da Bolívia. Na primeira partida, os bolivianos venceram por 2 a 0 em La Paz. Eleição - O presidente Marcelo Portugal Gouvêa foi eleito, por unanimidade, o novo presidente da Liga Rio-São Paulo. Ele lutará para que volte o Torneio Rio-São Paulo, que considera muito mais rentável do que o Campeonato Paulista. Marcelo Portugal Gouvêa defende um Rio-São Paulo mais ?enxuto?, talvez com apenas oito clubes.