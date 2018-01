Em Barueri, Flamengo tropeça no Aimoré-RS e só empata; Ponte Preta se classifica

O Flamengo perdeu a chance de se classificar antecipadamente para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste sábado ao empatar com o Aimoré-RS por 1 a 1, na Arena Barueri, em Barueri (SP). Por outro lado, a Ponte Preta manteve os 100% de aproveitamento e garantiu a classificação.

O tropeço diante dos gaúchos fez o Flamengo chegar aos mesmos quatro pontos do Oeste, que venceu o Ji-Paraná-RO por 1 a 0, na partida preliminar. Nesta terça-feira, os dois líderes se enfrentam pela classificação. Em terceiro, com dois pontos, o Aimoré ainda está na briga.

Assim como era esperado, o Flamengo dominou a partida desde o início, mas o gol somente foi sair aos 26 minutos. Lucas Silva recebeu cruzamento de Hugo Moura, dominou e rolou para Luiz Henrique chegar batendo de primeira, apenas tirando do goleiro. A pressão rubro-negra continuou. O placar só não aumentou devido à falta de pontaria dos jogadores.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Pepê soltou a bomba de fora da área e Otávio espalmou. Após várias chances perdidas, o Flamengo viu o Aimoré empatar aos 21. Dutra aproveitou sobra e soltou a bomba sem chances para o goleiro. O time carioca bem que tentou a vitória, mas ela não veio.

No Grupo 9, com sede em Franca (SP), a Ponte Preta garantiu a classificação de forma antecipada ao vencer a Francana, por 3 a 1, e se isolar na liderança com seis pontos, não podendo mais ser alcançada pela Chapecoense, que empatou com o Araxá por 1 a 1 e somou seu primeiro ponto, em terceiro lugar. Os mineiros estão na vice-liderança, com quatro.

Confira os resultados pela 2.ª rodada da Copa São Paulo:

Desportiva Paraense-PA 1 x 0 Náutico-PE

Francana-SP 1 x 3 Ponte Preta-SP

Oeste-SP 1 x 0 Ji-Paraná-RO

Lagarto-SE 1 x 2 Atlético-GO

Araxá-MG 1 x 1 Chapecoense-SC

Botafogo-SP 3 x 0 Cruzeiro-DF

Aimoré-RS 1 x 1 Flamengo-RJ