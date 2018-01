Em Belém, Paraná vence a 3ª seguida O Paraná derrotou o Paysandu por 4 a 3, neste domingo, no estádio Mangueirão, em Belém, e segue subindo no Campeonato Brasileiro. O time paranaense conquistou a terceira vitória seguida e se manteve na quinta colocação, agora com 28 pontos e mais próximo dos líderes. O clube paraense, ao contrário, permanece na lanterna da competição, com apenas 12 pontos. O nome do jogo foi o atacante Borges. Ex-jogador do Paysandu, fez três gols e assumiu a artilharia do campeonato, com onze gols. Alex Dias completou para o time paranaense. Robson, Alex Pinho e João Carlos marcaram os gols do Paysandu. Vítima de seus próprios erros, principalmente da zaga, onde Alex Pinho e João Carlos bateram cabeça no primeiro tempo, o Paysandu fez por merecer a derrota. A torcida bicolor voltou a vaiar o time e a cobrar reforços de qualidade técnica. O Paraná veio com um esquema definido: jogar na retranca e explorar os contra-ataques. Deu certo. A equipe de Belém até que tentou, nos quinze minutos finais, superar suas fragilidades. Mas elas foram maiores que o esforço físico de alguns jogadores, como Balão e Zé Augusto. A diretoria do Paysandu, acusada pela torcida de contratar jogadores sem qualidades técnicas - foram 35 desde o começo da temporada -, promete fazer uma "vassourada" nos próximos dias.