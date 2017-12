Em Belém, Vasco conquista 1ª vitória O Vasco conquistou a primeira vitória de um time carioca contra equipes de outros estados no Campeonato Brasileiro, neste sábado, ao derrotar o Paysandu, em Belém, de virada, por 2 a 1. O Paysandu continua sem vencer na competição. O goleiro Paulo Musse (contra) e Cadu marcaram para os cariocas, enquanto Joãozinho, aproveitando uma cobrança de falta, abriu o placar para o Paysandu. O jogo teve duas etapas distintas. Na primeira, os paraenses dominaram. Na etapa final, com o meio-campo paraense morto em campo, o Vasco virou o placar. O meia Petkovic foi o destaque, organizando todas as jogadas de perigo do ataque vascaíno. O Paysandu abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. O técnico Geninho percebeu que o Vasco podia se dar bem no segundo tempo e resolveu posicionar seus jogadores no ataque. Deu certo. Aos 7, Valdir perdeu um gol feito, numa bola espirrada na pequena área do Paysandu. Paulo Musse ainda evitou dois gols em cobranças de falta. O Vasco empatou aos 35. Petkovic cobrou falta e Paulo Musse espalmou a bola para dentro de seu próprio gol. O Vasco continuou pressionando e aos 38 fez o gol da vitória, com Cadu.