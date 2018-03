Em BH, Corinthians quer esquecer pesadelo Se o pior pesadelo que poderia acontecer para o Corinthians se tornou realidade na noite de quarta-feira, com a eliminação na Taça Libertadores da América, o que vier pela frente é lucro. Com esse pensamento, o grupo foi unânime em afirmar que enfrentar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16 horas, no Mineirão, é a melhor opção. Afinal, o adversário está invicto há 34 jogos. "É bom sim. Assim já temos a chance de, com uma vitória sobre o melhor time do campeonato, deixar tudo isso de ruim que aconteceu para trás", explicou o técnico Geninho. E para conseguir seu objetivo, o treinador corintiano vai poder contar com todos os titulares. O lateral-esquerdo Kléber, ausente da fatídica partida contra o River (teve de cumprir suspensão automática), volta à equipe em Belo Horizonte. Porém, todos tem consciência de que nada disso vai resolver se o aspecto psicológico não for trabalhado. "É difícil buscar motivação. Não dá vontade de sair de casa, de jogar, de fazer nada. Mas somos profissionais e vamos fazer o melhor possível", desabafou o atacante Gil. Além da eliminação, Gil tem outro motivo para estar abatido. Foi figura apagada nas duas partidas diante dos argentinos. Problemas à parte e sem opção, os corintianos buscam forças para se envolver com o Nacional. O time tem 12 pontos, oito a menos do que os mineiros, mas não conseguem se livrar do fantasma da competição continental. Adivinhem qual é uma das fontes de inspiração: a Libertadores de 2004. E para tentar fugir da obsessão, uma curiosidade: o autor de um eventual gol corintiano hoje entra para a história do clube como responsável pelo milésimo gol da equipe em Campeonatos Brasileiros. Mágoa - Um duelo extra envolverá o técnico do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, e o meia Jorge Wagner, do Corinthians. Isso porque o atleta só chegou ao Parque São Jorge por ter sido dispensado da Toca da Raposa pelo comandante mineiro. "Fiquei bastante chateado com o forma como tudo aconteceu", afirmou o jogador. "Não tenho de provar nada para ele (Luxemburgo), mas sempre dá aquela vontade extra quando se enfrenta a ex-equipe."