Em boa fase, defesa do São Paulo tenta parar Ricardo Oliveira

A recuperação da defesa do São Paulo ajuda a explicar a ascensão da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro jogos sem sofrer gols, a defesa vai enfrentar um grande desafio contra o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Time reconhecido pelo poder ofensivo, o Santos tem o artilheiro do torneio, Ricardo Oliveira, com 15 gols. Além disso, o São Paulo terá de enfrentar um retrospecto desfavorável. Nos últimos oito jogos, perdeu cinco vezes e empatou outras três.

"O Santos tem um ótimo ataque, mas o São Paulo também. A única forma de enfrentar o Santos é atacar quando estiver com a bola. Sem a bola, temos de marcar pressão e não dar opção para contra-atacar", avaliou o meia Michel Bastos, em entrevista coletiva nesta terça-feira, no CT da Barra Funda.

A defesa deve contar com o retorno de Luiz Eduardo, recuperado de um lesão no joelho esquerdo, mas a presença de Rogério Ceni ainda não está confirmada. O goleiro treinou na manhã desta terça-feira, mas continua fazendo tratamento para uma lesão muscular na coxa direita que o tirou dos três últimos jogos da equipe. Thiago Mendes, Alexandre Pato e Wesley voltam após cumprirem suspensão. Lucão, Breno e Carlinhos treinaram separados e têm pouca chance de atuar. Rodrigo Caio (seleção olímpica), Alan Kardec e Denis (recuperando a forma física) são desfalques para o técnico Juan Carlos Osorio.

Em sua última entrevista coletiva, Osorio previu um grande jogo contra o time da Vila Belmiro, considerado pelo colombiano como o melhor ataque do futebol brasileiro. "Creio que o Santos é o melhor time do Brasil jogando no ataque. Existem outros times como Grêmio, Corinthians, Palmeiras, mas jogam diferente. Santos joga como nós, atacando, e creio que vá sem um grande jogo", disse o treinador.