Gabriel desfalca o ataque do Santos contra o Cruzeiro no Mineirão

O atacante Gabriel será o desfalque do Santos contra o Cruzeiro, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Exames realizados na tarde desta quinta-feira apontaram um edema na região posterior da coxa direita.

Gabriel marcou o primeiro gol do Santos na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, e ajudou a equipe a se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. Logo após o tento, no entanto, o atacante sentiu um incômodo na coxa direita e foi substituído por Marquinhos Gabriel.

Gabriel vive grande fase sob o comando de Dorival Júnior. Desde que o técnico retornou à Vila Belmiro, ele marcou oito gols em 11 partidas. Na visão do treinador, o jogador amadureceu taticamente e está jogando para a equipe, ajudando na marcação no meio de campo.

Para a partida contra o Cruzeiro, Dorival poderá escalar Marquinhos Gabriel, para ganhar maior posse de bola, ou apostar na velocidade de Neto Berola e não mudar as características ofensivas da equipe.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil, a vitória sobre o Corinthians quebrou um tabu: o Santos não vencia fora de casa desde o mês de março. O desafio agora é conseguir uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro e continuar a arrancada que a equipe iniciou após a chegada de Dorival.