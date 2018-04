Em boa fase na Série B do Brasileiro, Internacional joga contra o ABC em Natal

O Internacional volta neste sábado, às 16h30, a ficar frente a frente com o primeiro time que lhe causou um tropeço no Campeonato Brasileiro da Série B. Pela 21.ª rodada, o clube do Rio Grande do Sul vai até Natal para enfrentar o ABC, no estádio Frasqueirão. No jogo do primeiro turno, realizado em Porto Alegre, a equipe potiguar arrancou o empate por 1 a 1, indicando que a trajetória colorada na competição não seria fácil.

O momento do time comandado pelo técnico Guto Ferreira é muito bom. São quatro vitórias consecutivas, que o deixa com 36 pontos, garantido no G4 - a zona de acesso - até o final da rodada. Enquanto isso, o clube potiguar precisa ganhar para deixar a lanterna, com 16 pontos.

Muita coisa mudou depois do primeiro encontro em Porto Alegre. Os dois times trocaram de treinador. No Internacional saiu Antônio Carlos Zago e entrou Guto Ferreira, enquanto que Márcio Fernandes assumiu a vaga de Geninho no clube do Rio Grande do Norte. A diferença é que a equipe colorada disparou na classificação, enquanto que o adversário despencou.

Mais tranquilo para trabalhar, Guto Ferreira encontrou a escalação que entende como ideal. Pela terceira partida consecutiva conseguirá repetir a formação, com Leandro Damião mais fixo no ataque e Eduardo Sasha e William Pottker auxiliando D'Alessandro na armação das jogadas. O meia Camilo, vindo do Botafogo, e o atacante uruguaio Nico López continuam sendo opções de luxo. Tanto que têm entrado durante os jogos.

"É claro que as vitórias nos dão maior tranquilidade, mas a forma de trabalhar continua a mesma. Será mais um jogo complicado, em um campo de muita pressão, por isso eu vou pedir concentração máxima aos atletas", comentou Guto Ferreira, ainda preocupado em manter o time dentro do G4. Ele evita falar em liderança, que parece cada vez mais próxima.

A situação de Márcio Fernandes, no ABC, é bem mais complicada. O comandante está com o departamento médico lotado de zagueiros e será obrigado a improvisar o volante Márcio Passos como defensor. Será a segunda partida consecutiva do jogador na função. "Eu vejo isso de uma forma natural. Digo até que é a minha segunda posição, pois atuei várias vezes durante o ano passado também. Não acho que estou quebrando o galho ali", comentou o técnico, disposto a dar conta do recado.