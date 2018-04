Em boa fase no Santos, goleiro Vanderlei já sonha com seleção

Um dos goleiros menos vazados desta edição do Campeonato Paulista, o goleiro Vanderlei já sonha com uma chance na seleção brasileira. O jogador do Santos acredita que as boas atuações com a camisa da equipe nos últimos meses o credenciam para ser ao menos observado pelo técnico Dunga.

"Eu falo sempre o seguinte. Se estamos bem no clube, seleção é uma consequência. Temos que estar bem em todas competições, sendo assim, o treinador da seleção sempre vai estar observando", diz Vanderlei, que sofreu apenas 13 gols neste Paulistão, uma das menores marcas do campeonato.

O goleiro atribui o bom número ao rendimento conjunto da equipe. "A equipe está jogando bem, em todos os setores. Estamos conseguindo os resultados. Espero conseguir um bom resultado neste domingo para dar mais moral ao time. Na próxima fase é importante entrarmos bem concentrados, errar pouco", afirma o jogador de 32 anos.

Já garantido nas quartas de final, o Santos encerrará sua participação nesta primeira fase do Estadual no domingo. Vai encarar o Audax, na Vila Belmiro. Mas, mesmo classificado, Vanderlei pede atenção ao time, dono da segunda melhor campanha do Paulistão até agora.

"Estamos vendo um equilíbrio muito grande. Todos os times do interior que nós enfrentamos mostraram qualidade, com bons jogadores, equipes boas. Mas jogando em casa nós temos que procurar vencer. Nós buscamos o título. Não importa o time, temos que jogar bem", projeta.