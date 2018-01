Em boa fase, Tardelli já pensa alto Depois de marcar dois gols na vitória do São Paulo sobre a Internacional na quinta-feira, Diego Tardelli confessa estar arrependido de ter apostado uma chuteira com Luís Fabiano, do Porto, caso termine o Campeonato Paulista como artilheiro. Com quatro gols em três jogos, o atacante são-paulino já lidera a disputa dos goleadores. "Chuteira é fácil. A gente poderia pensar em uma coisa como um carro. Seria legal", disse o atacante em tom de brincadeira. O jogador comemora as pazes com a torcida e deixa claro que está motivado pelas manifestações positivas que vem recebendo das arquibancadas. "Pôxa! Em um certo momento do ano passado, quando anunciavam os jogadores no telão e no sistema de som do Morumbi, todos eram aplaudidos, mas pulavam meu nome", lembra, com uma ponta de tristeza. Mas hoje, sua alegria fora de campo é evidente. Mas Tardelli não se ilude. Sabe que está longe de ter a vaga garantida, até porque Luizão deve entrar em forma em breve e haverá disputa. "Está sendo bom mas não posso parar por aqui. Se eu parar de fazer gols, o que fiz até agora será esquecido", diz o atacante. "Tenho de estar sempre bem para permanecer no time." Apesar da brincadeira sobre a aposta da chuteira com Luís Fabiano, feita em uma troca de mensagens pela internet, Tardelli garante que a artilharia está em segundo plano. "O que eu quero mesmo é ser campeão", garante. Ambiente - As três vitórias e a invencibilidade no Campeonato Paulista deixaram o ambiente no São Paulo animado. Os jogadores chegam até a fazer brincadeiras uns com os outros. O zagueiro Rodrigo foi questionado se aprovava o fato de o meia Falcão tentar dar chapéus e outras jogadas de efeito quando está em campo. "Ele pode fazer gracinha lá na frente, mas já avisei que não tem essa de fazer isso lá atrás", diz com bom humor.