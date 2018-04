Em boa fase, Vitinho quer conquistar espaço no Botafogo

RIO - O jovem atacante Vitinho, de 19 anos, pouco atuava na temporada passada e era praticamente um desconhecido da torcida do Botafogo. No entanto, em 2013, conquistou a confiança de Oswaldo de Oliveira e se tornou quase um "12.º titular". Tanto, que o clube pediu a liberação do jogador da seleção brasileira sub-20 para reforçar a equipe no Brasileirão, situação que ele garantiu entender.

"Fiquei feliz por ser convocado e pelo Botafogo ter pedido minha liberação. Devemos ter o desfalque do Lodeiro, por causa da Copa das Confederações, o professor deve me usar. Se optar por me colocar, vou agarrar com unhas e dentes e dar o meu melhor. Fico feliz porque isso mostra que sou uma peça importante para o time", declarou.

No ano passado, Vitinho até estava no elenco que disputou o Campeonato Brasileiro, mas pouco atuou. Por isso, o jovem considera que o torneio nacional desse ano será o primeiro no qual ele terá a oportunidade de mostrar seu valor.

"Minha expectativa é muito grande, é um campeonato importante para mim. O Brasileiro é mais difícil, são grandes times do país, é uma afirmação maior. O Botafogo chega mais confiante, os adversários já vão nos ver com mais respeito por termos sido campeões cariocas. Isso é bom para nós", afirmou.