Em boa situação, Flamengo dá folga Os jogadores do Flamengo ganharam nesta segunda um dia de folga como prêmio pela boa campanha na Copa dos Campeões. O Rubro-Negro conquistou duas vitória na competição - 1 a 0 sobre o Atlético-PR e 3 a 0 sobre o Goiás - e praticamente assegurou a classificação para as semifinais. O goleiro Júlio César destacou a união do grupo. "O grupo está unido com o objetivo de ser campeão?, disse o jogador. "Chegaram novos companheiros que já estão integrados com o elenco." A próxima partida do Flamengo será sábado, contra o São Caetano, e basta um empate para garantir a primeira colocação, o que manteria o time em Fortaleza.