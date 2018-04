Em Bogotá, Grêmio tenta driblar a altitude para sair com a classificação

PORTO ALEGRE - Depois de uma semana de treinos e de adaptação aos 2.650 metros de Bogotá, os jogadores do Grêmio enfrentam nesta quinta, às 22h, o Independiente Santa Fé, pelas oitavas de final da Copa Libertadores para provar que a viagem antecipada para a Colômbia foi acertada – o objetivo da comissão técnica gremista era evitar os efeitos da altitude. Acompanhe a partida no estadao.com em tempo real às 22h30.

Como venceu o primeiro jogo por 2 a 1 na Arena Grêmio, em Porto Alegre, os brasileiros jogam por um empate. Se perder por 1 a 0 o time será eliminado mas se fizer dois gols ou mais, poderá até ser derrotado desde que a diferença seja de apenas um gol. Quem vencer vai enfrentar o Real Garcilaso, do Peru, nas quartas de final.

"É um jogo decisivo e tenho certeza de que será uma grande partida. Sabemos que eles sairão com tudo ao ataque, mas nós também vamos ir à frente. Queremos essa classificação e esperamos que esses dias de treinos intensos aqui na Colômbia tenham resultados", disse o zagueiro Warley.

Uma das principais preocupações do Grêmio era em relação à velocidade da bola, que aumenta na altitude. Com a adaptação, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai mandar a campo um time que deverá atuar de forma compacta. As principais apostas são nos chutes de média distância com Fernando, Elano e Zé Roberto.

Como Luxemburgo está suspenso pela Conmebol, o auxiliar Roger Machado é quem vai para o banco de reservas para orientar o time, que terá o desfalque do zagueiro Cris, expulso na primeira partida. Bressan entra em seu lugar.

O Santa Fé se classificou de forma antecipada para as semifinais do Torneio Apertura do Campeonato Colombiano no último final de semana e agora aposta firme na Libertadores. "Vamos manter a posse de bola, colocar os atacantes em condições de marcar o gol, pressioná-los muito. E não vamos deixar eles jogarem como desejam", afirmou o volante Bogoya.