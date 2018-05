Em bom momento, Chapecoense visita Inter e tenta embalar no Brasileirão

A Chapecoense está invicta há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, mas a situação só começou a melhorar no rodada passada, quando venceu o Flamengo por 3 a 2 após três empates seguidos. Até então, eram quatro jogos sem triunfar. No meio de semana, de forma inédita, avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Atlético Mineiro nos pênaltis. A meta, agora, é embalar de vez e afastar de vez o princípio de crise que rondou a Arena Condá.

+ Inter recebe Chapecoense para encerrar jejum de gols e vitórias

+ Emprestado pelo Flamengo, Canteros assina com a Chapecoense até o fim do ano

A primeira missão é somar pontos contra o Internacional nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, em jogo válido pela sexta rodada. Mais confiante por conta do primeiro triunfo, o time catarinense espera se aproveitar do momento ruim vivido pelo adversário, que não vence há quatro jogos. Os dois times estão separados por dois pontos na tabela. A Chapecoense tem seis, enquanto o Inter tem cinco, dentro da zona de rebaixamento.

A expectativa é de um jogo equilibrado na casa da equipe gaúcha, que vem de um empate sem gols em clássico com o Grêmio. "O Internacional também está tentando se encontrar no campeonato, embora venha com o bom resultado do Gre-Nal e sabemos que o Grêmio é um futebol acima da média", disse o técnico Gilson Kleina.

O treinador não vai contar com o zagueiro Rafael Thyere, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. Luiz Otávio é o escolhido para formar a dupla de zaga com Douglas. No mais, será mantida a base que funcionou bem nesta última semana.