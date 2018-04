Em Brasília, Botafogo faz treino leve para corrigir erros de posicionamento O Botafogo fez um treino leve em Brasília na manhã desta sexta-feira, véspera do jogo com o Atlético-GO, no Mané Garrincha, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Na atividade tática, o técnico René Simões priorizou questões de posicionamento a partir de falhas detectadas no empate em 2 a 2 com o Figueirense, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.