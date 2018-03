Em Brasília, Gama será 'visitante' contra o Corinthians

A esperada invasão corintiana no estádio Serejão, neste sábado, contra o Gama, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já causa polêmica. A torcida do clube do Distrito Federal ficará com um espaço menor do que a do time paulista nas arquibancadas na Boca do Jacaré, como é conhecido o estádio do Brasiliense. Veja também: CBF divulga ordem dos confrontos da Copa do Brasil O Gama ficará com área da arquibancada Sul, normalmente destinada aos visitantes. Já o torcedor do Corinthians ocupará a área da arquibancada Leste, normalmente utilizada pela torcida do Brasiliense, ao lado oposto do setor de cadeiras e também atrás do gol, no lado Norte. A inversão de posições foi decidida pela Federação Brasiliense de Futebol, juntamente com a Polícia Militar e representantes do Gama. Os ingressos, com uma carga de 19 mil, já estão à venda, sendo R$ 10,00 as arquibancadas e R$ 40,00 para o setor de cadeiras - apenas mil lugares. A expectativa é de que a carga seja esgotada.