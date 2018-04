Em Brasília, Neymar se despede do Santos em jogo contra Flamengo

SANTOS - O dia que todos os torcedores do Santos não queriam que chegasse, finalmente chegou. Neste domingo, às 16 horas, no remodelado estádio Mané Garrincha - ou Nacional, como a Fifa prefere que seja chamado -, em Brasília, onde o Santos mandará a sua partida de estreia pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar fará a sua despedida da equipe santista contra o Flamengo.

Como a partida deste domingo é a última do Santos antes de sua apresentação à seleção brasileira para a disputa da Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho, e ele deve ir para a Espanha tão logo acabe a competição internacional, Neymar faz questão de entrar em campo e ajudar o time a conquistar os três primeiros pontos no Brasileirão.

Por coincidência, o seu último rival pelo Santos pode ser a equipe que o consagrou pela primeira vez internacionalmente. No Brasileirão de 2011, em um dos melhores jogos dos últimos tempos, o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho derrotou o Santos por 5 a 4, na Vila Belmiro. No seu segundo gol no duelo, o terceiro santista, Neymar marcou um golaço, que lhe valeu, em janeiro de 2012, o Prêmio Puskás, dado pela Fifa pelo gol mais bonito da temporada.

A grande novidade no time que perdeu o Paulistão para o Corinthians é o retorno do meia Montillo. O argentino está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. "Ele já fez três ou quatro treinos com bola e deu para perceber que ele não tem mais aquele receio de antes. Deu para perceber que ele está bem", disse Muricy Ramalho.

Outra mudança na equipe é a entrada de Rafael Galhardo na lateral direita. Ele substitui Bruno Peres, que machucou a coxa direita contra o Joinville, pela Copa do Brasil. Willian José ainda não pode estrear e o ataque será formado por Neymar e Henrique.