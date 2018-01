Figueirense empata com o Atlético-PR em briga de opostos

No confronto dos ''furacões'', Figueirense e Atlético-PR empataram em 1 a 1, em jogo disputado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 24.ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Walter, para os paranaenses, e Clayton, que igualou para o time da casa cobrando pênalti. O ponto não alterou a posição das duas equipes na tabela. O Atlético-PR briga pelo G4, com 38 pontos, e o Figueirense tenta fugir do rebaixamento, com 27 pontos marcados.

A torcida alvinegra começou o jogo levando susto do próprio time, que vinha de duas derrotas consecutivas. Aos 9 minutos, Hernani cruzou rasteiro da direita e o zagueiro Saimon tentou cortar e mandou na trave de Alex Muralha.

A jogada mexeu com a equipe da casa, que passou a comandar as ações. Aos 26 minutos, após troca de passes que iniciou com o goleiro, Clayton recebeu na direita, entrou na área e bateu no canto de Weverton. Mas não valeu. O bandeira havia assinalado o impedimento, para reclamação dos alvinegros.

Apesar da ofensividade, o primeiro gol veio do time visitante, aos 40 minutos. Walter apareceu de carrinho para tocar para as redes o desvio de cabeça de Kadu, após escanteio de Nikão. Não deu tempo de comemorar. Um minuto depois, Yago foi derrubado por Vilches na área atleticana. Pênalti, que Clayton bateu forte no canto esquerdo para empatar o placar.

A igualdade quase foi desfeita logo aos 8 minutos da segunda etapa. Walter dominou no peito e mandou a bomba, obrigando Alex Muralha a fazer difícil defesa. O goleiro ainda defendeu o rebote de Nikão. A partir daí os dois times apelaram para o cai-cai na área, com bastante reclamação em cima do juiz Luis Teixeira Rocha (RS), que selou o empate aos 47 minutos de jogo.

Na próxima rodada, o Figueirense é o adversário do Palmeiras. Partida na Arena Palmeiras, no sábado, dia 12, a partir das 21h. O Atlético-PR tem compromisso no Maracanã no domingo, contra o lanterna Vasco, às 16h.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 X 1 ATLÉTICO-PR

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Bruno Alves, Saimon, Marquinhos Pedroso; Dener, Fabinho, Yago (Juninho), Celsinho (Ricardinho); Clayton e Elias (Thiago Santana). Técnico - Renê Simões.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu, Sidcley; Deivid, Hernani, Daniel Hernández (Bruno Mota), Nikão (Crysan); Ewandro (Ytalo); Walter. Técnico - Milton Mendes.

GOLS - Walter, aos 40, e Clayton, de pênalti, aos 42 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luis Teixeira Rocha (RS).

CARTÕES AMARELOS - Clayton, Marquinhos Pedroso (Figueirense); Eduardo, Vilches (Atlético-PR).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).