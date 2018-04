Em busca de apoio da torcida, Palmeiras reduz preço do ingresso

Em busca de apoio da torcida para se recuperar depois da eliminação na Libertadores, o Palmeiras decidiu diminuir o preço dos ingressos para a próxima partida, domingo, diante da Chapecoense, no Allianz Parque. A redução mais significativa ocorreu no setor Central Leste, que caiu de R$ 200 para R$ 140. Nos outros setores, em geral, a redução foi de R$ 10.

A venda foi iniciada na segunda-feira. Membros do programa Avanti terão exclusividade na compra dos bilhetes (www.avantipalmeiras.com.br) até quarta-feira, às 18h, quando começa a comercialização geral na internet, por meio do site www.futebolcard.com.

O Palmeiras é o clube que mais levou torcedores aos estádios no Brasil em 2017 com média de 31.284 pessoas por jogo oficial na temporada. O duelo terá como atração a estreia do uniforme 3 do Palmeiras, considerado nesta semana como o segundo mais bonito do mundo.

Abaixo os preços cobrados para o jogo diante da Chapecoense, no próximo domingo:

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 160,00 [R$ 80,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

E os preços diante do Atlético Paranaense, na última partida no Allianz Parque:

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 160,00 [R$ 80,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]