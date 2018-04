Em busca de mais espaço, 'Novo Elias' é emprestado pelo Corinthians

O Corinthians acertou nesta sexta-feira o empréstimo do volante Maycon, de 18 anos, para a Ponte Preta até o fim do ano. O jogador chegou a ser chamado pelo técnico Tite como novo Elias, mas teve poucas oportunidades com o atual técnica da seleção brasileira e também com Cristóvão Borges.

A saída de Maycon, que tem contrato com o Corinthians vai até fevereiro de 2019, foi um pedido do empresário do atleta para que ele tenha mais oportunidade de jogar.

O curioso é que quando o Corinthians emprestou Marciel ao Cruzeiro, uma das justificativas foi justamente o fato de ter Maycon no time e que um garoto poderia atrapalhar a evolução do outro. Recentemente, o Coritiba chegou a manifestar interesse no empréstimo do volante, mas a diretoria corintiana não aceitou.