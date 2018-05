Em busca de penta inédito, Grêmio decidirá título da Copa do Brasil em casa

Na decisão na qual terá a chance de se tornar o primeiro pentacampeão da Copa do Brasil, o Grêmio soube nesta sexta-feira que poderá festejar esse possível feito ao lado dos seus torcedores. Sorteio realizado nesta manhã na sede da CBF definiu que o jogo de volta da final contra o Atlético-MG, no próximo dia 30, será na Arena Grêmio, em Porto Alegre, enquanto o duelo de ida, uma semana antes, ocorrerá em Belo Horizonte, em local ainda a ser determinado - será no Mineirão ou no Independência.

Vencedor da Copa do Brasil em 1989, 1994, 1997 e 2001, o Grêmio divide a condição de maior campeão da competição com o Cruzeiro, que ergueu a taça em 1993, 1996, 2000 e 2003. Já o Atlético vai em busca do bicampeonato depois de ter se sagrado campeão em 2014, quando superou justamente o arquirrival Cruzeiro na decisão.

Essa será, por sinal, a primeira final de grande porte disputada pelo Grêmio desde 2007, quando a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors na briga pelo título da Libertadores, então com o time brasileiro sendo comandado por Mano Menezes. Já o último título da Copa do Brasil da equipe gaúcha veio pelas mãos do técnico Tite, que bateu o Corinthians no jogo de volta na decisão de 2001, no Morumbi.

O Grêmio avançou à final da Copa do Brasil ao eliminar o Cruzeiro nas semifinais, enquanto o Atlético-MG passou pelo Internacional em um mata-mata eletrizante. Nesta decisão entre gremistas e atleticanos, assim como já aconteceu no ano passado no mata-mata derradeiro entre Palmeiras e Santos, o gol fora de casa não terá maior peso para efeito de desempate, diferentemente do que acontece em todas as outras fases da competição.