Em busca de privacidade, Palmeiras faz treino fechado

SÃO PAULO - Depois da folga geral na segunda-feira, o Palmeiras volta aos trabalhos na tarde desta terça. Mas o técnico Luiz Felipe Scolari resolveu fechar o treino para imprensa. Assim, ele terá mais privacidade para ter uma conversa com o elenco palmeirense, que chegou a oito jogos seguidos sem vitória no Brasileirão - perdeu para o Coritiba por 2 a 0, no último domingo, em Barueri.

Ainda ameaçado pelo rebaixamento - está em 13º lugar, com 41 pontos -, o Palmeiras busca reação no domingo, quando visita o Grêmio no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do campeonato. E Felipão aposta na conversa para sair dessa fase, contando agora com o "reforço" do novo gerente do clube, César Sampaio, que deve participar da reunião com o elenco nesta terça-feira.

Além das conversas com o grupo, Felipão tem trabalhado duro nos treinos para corrigir as deficiências do time do Palmeiras. Tanto que criou treinamentos específicos para jogadores de determinadas posições. Primeiro, concentrou a atividade nos laterais. Depois, fez o mesmo com os atacantes. E agora chegou a vez dos zagueiros, que terão um treino especial nesta quarta-feira.