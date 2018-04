Em busca de toque de bola, Kleina escala Tiago Real contra o Tijuana

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina decidiu que fará mudanças na equipe do Palmeiras que enfrenta o Tijuana nesta terça-feira, às 22h30, no estádio Calientes, no México. A principal novidade será a presença do meia Tiago Real entre os titulares.

O treinador comandou um treinamento na segunda-feira à noite (na madrugada de terça-feira no Brasil) e montou o time com o meia entre os titulares.

“O Kleber vem de lesão, recuperando será um grande jogador. Ele voltou a marcar contra o Santos e o Tiago (Real) tem condições de jogar por dentro e pelos lados”, explicou Kleina.

Durante a atividade, os jogadores treinaram também cruzamentos e bola parada. Como o estádio Calientes tem gramado sintético e isso dificulta ainda mais o domínio de bola, o Palmeiras deve apostar bastante nas bolas para a área.

O provável Palmeiras que enfrenta o Tijuana é: Bruno; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Tiago Real; Vinícius e Kleber.o Tijuana