Em Cabul, Beckenbauer doa bolas O presidente do Bayern Munique, Franz Beckenbauer, presentou os garotos de uma equipe escolar da capital afegã, nesta sexta-feira, com bolsas esportivas e bolas de futebol. Beckenbauer, que também é vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, viajou para Cabul com o chanceler Gerhard Schroeder. Sugeriu que sua federação doe camisas, redes, bolas e chuteiras e a Fifa reconstrua os estádios de Cabul. O futebol era proibido pelo regime radical islâmico do Talibã e a cidade foi destroçada pela guerra. Beckenbauer acha que o futebol deve ressurgir com equipes juvenis.